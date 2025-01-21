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Психологическая вечеринка: Внутренний зверь

Встречи
Ленина 50а, 501

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Игры
Необычное

Про событие

Да, в одном словосочетании встретились слова «психологическая» и «вечеринка», тебе не показалось. А все потому, что это будет весело, но полезно. Ты отправишься в глубины себя и разбудишь своих внутренних зверей, чтобы поближе с ними познакомиться, а окружающие будут твоими свидетелями и соратниками на этом пути. Чего ждать от вечеринки: - новых знакомств с классными людьми; - уютной и безопасной атмосферы; - упражнений и игр на исследование своего зверя; - ароматного чая и вкусняшек. Приходи знакомиться со своим внутренним зверем и выгуливать его! Запись в личные сообщения группы в ВК https://vk.com/moment_vstrechi или Софе в тг: https://t.me/moment_vstrechi_ekb

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