Психологическая игра: Самосаботаж
Ламповый зал, Тургенева 22-215
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 18+
Игры
Необычное
Про событие
Трансформационная игра от создательницы Вечеринок объятий, на которой можно узнать, почему ты препятствуешь себе в достижении целей и как наконец перестать это делать. Ты придёшь к важным инсайтам играючи, потому что игра - это процесс, который не вызывает такого мощного сопротивления психики, какой может случиться, например, на приёме у психолога. Это всё несерьёзно (хотя и очень серьёзно и важно) и увлекательно. И легко. А в лёгкости быстрее приходят ответы, решения и готовность что-то изменить. Будут метафорические карты, подсказки, наводящие вопросы и Таня Хохлова, ведущий-психолог. Подробное описание игры: https://docs.google.com/document/d/1Q_uTBKAM3Jqar0ELO8ajPxeWWdhxrf1LroSrVC8sht8/edit?tab=t.0 Мастер: Таня Хохлова, психолог. Запись в личные сообщения в тг
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