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  1. Екатеринбург
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Прыг-скок

Синдром
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Врывайся в новый 2026 год с песнями и танцами. В программе твоё любимое эмо, скримо и мат-рок: внимание — местные модники, которые могут и в rock, и в rap, и в swag МОСЬКА — редкий экземпляр уральского мяу-эмо, который, услышав однажды, ты вряд ли забудешь Субботнее Сумо — математические рокеры из Тюмени (может, по пепси?)

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