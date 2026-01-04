Врывайся в новый 2026 год с песнями и танцами. В программе твоё любимое эмо, скримо и мат-рок: внимание — местные модники, которые могут и в rock, и в rap, и в swag МОСЬКА — редкий экземпляр уральского мяу-эмо, который, услышав однажды, ты вряд ли забудешь Субботнее Сумо — математические рокеры из Тюмени (может, по пепси?)