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Врывайся в новый 2026 год с песнями и танцами. В программе твоё любимое эмо, скримо и мат-рок: внимание — местные модники, которые могут и в rock, и в rap, и в swag МОСЬКА — редкий экземпляр уральского мяу-эмо, который, услышав однажды, ты вряд ли забудешь Субботнее Сумо — математические рокеры из Тюмени (может, по пепси?)
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