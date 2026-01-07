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Пряничный домик

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

Начало:

Завершение:

от 2350₽ до 2500₽
Возраст 6+
Мастер-классы
Еда

Про событие

На мастер-классе приготовишь, украсишь и соберёшь пряничный домик. Что тебя ждёт? Сам приготовишь имбирные пряники. Узнаешь секрет имбирного теста. Приготовишь пряники и соберёшь из них домик. Каждый украсит свой домик и заберёт с собой. Напитки (чай, кофе, вода). Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Праздничное настроение гарантированно. Меню: Имбирный пряничный домик.

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