На мастер-классе приготовишь, украсишь и соберёшь пряничный домик. Что тебя ждёт? Сам приготовишь имбирные пряники. Узнаешь секрет имбирного теста. Приготовишь пряники и соберёшь из них домик. Каждый украсит свой домик и заберёт с собой. Напитки (чай, кофе, вода). Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Праздничное настроение гарантированно. Меню: Имбирный пряничный домик.