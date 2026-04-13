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Провинция

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

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Завершение:

от 2500₽ до 4500₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Музыка, рождённая там, где нечего делать по вечерам. Где репетируют в подвалах. Где аппаратура старше музыкантов. «Провинция» — фестиваль групп, которые вырываются из небольших городов и делают российскую рок-сцену живой, настоящей, громкой. Даже переезжая в столицы, они всегда несут мощь и энергию своей глубинки. Группы: Гудтаймс (Кострома) Джедаи (Екатеринбург) Без Б (Гатчина) Не для всех (Екатеринбург) Провинция — это не точка на карте. Это место, где рок зажигает сердца всей страны.

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