Это шоу, где опытные комики рассказывают длинные блоки материала: проверяют новые шутки и обкатывают старые. Отличная возможность посетить живое шоу в новом стендап баре в центре города, и провести время в приятной камерной атмосфере. Сбор гостей начинается за пол часа до мероприятия, поэтому приходи заранее, чтобы занять классные места.