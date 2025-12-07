ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Проверка материала

Standup Bar
улица Радищева, 31

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Это шоу, где опытные комики рассказывают длинные блоки материала: проверяют новые шутки и обкатывают старые. Отличная возможность посетить живое шоу в новом стендап баре в центре города, и провести время в приятной камерной атмосфере. Сбор гостей начинается за пол часа до мероприятия, поэтому приходи заранее, чтобы занять классные места.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

Стендап шокер
Стендап шокер

1000₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Надя Джабраилова
Надя Джабраилова
по подписке
Елизавета Варвара Аранова
Елизавета Варвара Аранова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста