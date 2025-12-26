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Project X New Year

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

от 399₽ до 2599₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Настоящий студенческий апгрейд — Project X New Year. Здесь нет дедлайнов, нет сессии, нет стресса — только музыка, энергия и свобода. Что тебя ждёт: Локальные диджеи разнесут танцпол так, что ты забудешь, какой сегодня день недели. Бирпонг-арена превратится в место, где решается судьба твоего факультета — попадёшь или промажешь, легендой станешь или мемом. Конкурсы будут не ради «поучаствовать», а ради того, чтобы забирать хайлайты вечера. Спецменю — это твой power-up, который усилит настроение и добавит огня.

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