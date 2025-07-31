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Прогулка с оперой: Три сестры

Цветочный бар Hortus, улица Карла Маркса, 20

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Завершение:

600₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Пробовал смотреть оперу в записи? Приходилось делать это в нестандартных местах? Вера Есаулкова и Володя Печетов из тандема «диалоги-диалоги» по долгу профессии слушали оперу везде: в метро, в самолете, на даче, в кофейнях, в парках. Своим опытом неконвенционального просмотра оперы они решили поделиться с широкой аудиторией и для этого придумали «Прогулку с оперой» — формат просмотра оперы с променадом по знаковым местам Екатеринбурга. В четверг они предлагают посмотреть оперу «Три сестры» Петера Этвёша — последнюю великую оперу XX века, такая каноническая фраза встречается в любом ее описании. Маршрут: Цветочный бар Hortus (Карла Маркса, 20) —> Дендропарк на 8 марта —> бар «Самоцвет» (Малышева, 29А). Переход между точками составит 20 минут. Это равноценно одному оперному антракту. Бери с собой напитки и термосы, пледы и сидушки и побольше репеллентов!

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