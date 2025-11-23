Улица Сакко и Ванцетти раньше называлась Усольцевской. Она была намечена еще в середине 18 века известным екатеринбургским горным деятелем и картографом Иваном Ильичем Сусловым. Из других заметных его дел, например, было открытие Екатеринбургской гранильной фабрики. Стартовав от усадьбы купцов Агафуровых по дороге осмотришь: Деревянное кружево усадьбы Лебедева-Панова; Дом мастерового Ремезова; Здание бывшего Алексеевского реального училища; Поговоришь о: — Переплетной мастерской Вельца и первой Синагоге; — Доме Ермолаевых, в котором жил профессор горного института Пётр Константинович Соболевский, создатель новой научной дисциплины – геометрии недр; — Вспомнишь Коковинский рынок, в двадцатом веке превратившийся в Центральный и еще много других интересных фактов об этом уголке города. Финишируешь в уютных интерьерах Пышечной № 1, вспомнишь вкус традиционных блюд советской кухни, оценишь атмосферный интерьер эпохи. Продолжительность прогулки 2 часа. Продолжительность дегустации 40 минут.