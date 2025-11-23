ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Прогулка по улице Сакко и Ванцетти с посещением Пышечной № 1

Старт от Музейного клуба «Дом Агафуровых», улица Сакко и Ванцетти, 28

Начало:

Завершение:

850₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Улица Сакко и Ванцетти раньше называлась Усольцевской. Она была намечена еще в середине 18 века известным екатеринбургским горным деятелем и картографом Иваном Ильичем Сусловым. Из других заметных его дел, например, было открытие Екатеринбургской гранильной фабрики. Стартовав от усадьбы купцов Агафуровых по дороге осмотришь: Деревянное кружево усадьбы Лебедева-Панова; Дом мастерового Ремезова; Здание бывшего Алексеевского реального училища; Поговоришь о: — Переплетной мастерской Вельца и первой Синагоге; — Доме Ермолаевых, в котором жил профессор горного института Пётр Константинович Соболевский, создатель новой научной дисциплины – геометрии недр; — Вспомнишь Коковинский рынок, в двадцатом веке превратившийся в Центральный и еще много других интересных фактов об этом уголке города. Финишируешь в уютных интерьерах Пышечной № 1, вспомнишь вкус традиционных блюд советской кухни, оценишь атмосферный интерьер эпохи. Продолжительность прогулки 2 часа. Продолжительность дегустации 40 минут.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!
по подписке
Япония домашняя
Япония домашняя
по подписке
Любовь как акт наслаждения
Любовь как акт наслаждения
по подписке
Секулярность: как возник современный мир
Секулярность: как возник современный мир

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста