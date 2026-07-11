Пробежка от «5 Вёрст»
Лесная сцена, ул. Мичурина, 230, корп. 6. муниципальное образование Октябрьский район, Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 0+
Про событие
Это бесплатные еженедельные дружеские старты на 5 км. Дистанцию можно преодолеть в любом комфортном для себя темпе: пробежать или пройти пешком. 5 вёрст — это не соревнование, здесь всегда царит атмосфера поддержки и позитива. В мероприятии может принять участие любой желающий вне зависимости от возраста и физической формы. Для этого достаточно один раз зарегистрироваться на сайте и принести с собой Qr-код, полученный после регистрации. Все просто — суббота, утро, парк, 5 километров. 8.40 каждую субботу на площадке Лесной сцены в парке Маяковского
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