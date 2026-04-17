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Примеро4ная

мы тут
улица Малышева, 35

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Бесплатно
Возраст 16+
Необычное
Фестивали

Про событие

Фестиваль нарядов. Миру открывается коллекция винтажа весточки и объектов, собравшихся случайно в мытуте. Это значит возможно всё. Много платьев, юбок, джинсов, обуви, сумок, шапки, панамы, книги, украшения.... в основном для дев, но не только. Можно торговаться, будут и коллекционные предметы, и свободная цена, и просто бесплатное.   Также будет конкурс на лучший лук из собранных вместе на месте нарядов, открытый микрофон/гитара/караоке, лежание на ковре, угощения, кино, чай, весна. Особенно приглашают фотографов и тех кто хочет фотографироваться. Вход свободный, пожертвование пространству приветствуется. донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )

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