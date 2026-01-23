Выбор редакции
Причина смерти не установлена
улица Тургенева, 22, каб.10
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Игры
Необычное
Про событие
Камерное детективное расследование в духе Агаты Кристи. Есть убийство, ограниченный круг подозреваемых и множество деталей, которые постепенно складываются в историю. Ты будешь задавать вопросы, строить версии, сомневаться и менять своё мнение. Игра подойдёт тем, кто любит атмосферные истории, диалоги и интеллектуальное напряжение — даже если ты никогда раньше не играл в настольно-ролевые игры.
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