Камерное детективное расследование в духе Агаты Кристи. Есть убийство, ограниченный круг подозреваемых и множество деталей, которые постепенно складываются в историю. Ты будешь задавать вопросы, строить версии, сомневаться и менять своё мнение. Игра подойдёт тем, кто любит атмосферные истории, диалоги и интеллектуальное напряжение — даже если ты никогда раньше не играл в настольно-ролевые игры.