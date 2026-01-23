ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

Причина смерти не установлена

Встречи
улица Тургенева, 22, каб.10

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Игры
Необычное

Про событие

Камерное детективное расследование в духе Агаты Кристи. Есть убийство, ограниченный круг подозреваемых и множество деталей, которые постепенно складываются в историю. Ты будешь задавать вопросы, строить версии, сомневаться и менять своё мнение. Игра подойдёт тем, кто любит атмосферные истории, диалоги и интеллектуальное напряжение — даже если ты никогда раньше не играл в настольно-ролевые игры.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Концерт памяти Егора Летова
Концерт памяти Егора Летова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста