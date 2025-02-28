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Презентация проекта «Сокровища слова», посвящённого редким книгам | Л.Н. Толстой «Война и мир»

улица Антона Валека, 12

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Библиотеки Екатеринбурга презентуют новый проект «Сокровища слова», посвящённый золотому фонду редких книг. Впервые бесценные произведения XVIII, XIX, XX веков предстанут перед горожанами и раскроют свои тайны. 12 книг — 12 встреч — 12 историй. Первая встреча будет посвящена первому иллюстрированному изданию книги Льва Николаевича Толстого «Война и мир», выпущенному в 1912 году. Гостей вечера ждут встречи с коллекцией книг из редкого фонда и лекции от специалистов. В программе: — История замысла книги «Война и мир». Лекция от преподавателя русской литературы Константина Когута — Мир или мiр: как писали во времена Толстого? Лекция от магистра филологии Кати Пирожок — Л.Н. Толстой — любимый автор читателей на рубеже XIX-ХХ вв. Лекция от кандидата исторических наук Ольги Моревой. А ещё ты услышишь музыку на виниле и сможешь поучаствовать в арт-активностях.

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