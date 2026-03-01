Встречай первый день весны чтением короткой прозы с темой, которую можно назвать сестрой приходящему сезону: «любовь». Свои истории прочтут талантливые землячки Наталья Гунина и Елена Милина, а также писательницы из других городов: Анна Браун и Арина Обух (этих ярких и едва уловимых авторов ты увидишь и услышишь в прямой трансляции). Всем писательницам ты сможешь задать вопросы, а «Прочитано» подарит гостям фирменные закладки для книг — ты сможешь подписать их у спикеров, попросив оставить очень весенние пожелания. В «Буквально» можно будет полистать второй печатный сборник литературного проекта «Прочитано» с тематикой (почти «третьей сестрой весны»): «вкус жизни». «Прочитано» — это литературный проект, который встраивает чтение в современный темп жизни. Редакция находит русскоязычных авторов, собирает базу незаурядных рассказов с подходом «чем короче текст, тем проще в него включиться» и доказывает всем-всем, что читать не скучно и не обязательно долго. Миссия проекта — сделать чтение ежедневной привычкой каждого. Для этого создана бесплатная онлайн-библиотека, в которой собрано почти 2 000 рассказов (коллекция классных текстов пополняется постоянно). Раз в год «Прочитано» выпускает печатные сборники с особенным дизайном для любителей «бумажного» чтения, уже вышли два тома. Об авторах: Анна Браун рассказывает о себе так: «Живу театром и литературой, и они во мне дружат. Более того, театр помогает мне мыслить эмоциями, сердцем, что для литературы весьма полезно. Действие рассматриваю как режиссер, а персонажей — как актриса. А литература старается для сценариев постановок. Вот такой чудесный тандем». Рассказы опубликованы сразу в двух печатных сборниках «Прочитано». Участник театральной команды, получившей «Золотую Маску», победитель и лауреат нескольких литературных конкурсов. Арина Обух — член Союза писателей России и Союза художников России. Лауреат «Молодёжной Премии Правительства Санкт-Петербурга в области художественного творчества», Премий журналов «Знамя» и «Звезда», Международного конкурса «Волошинский сентябрь» и других. Публикуется в журналах «Звезда», «Дружба народов», «Знамя», «Юность», «Нева». Автор книг: «Выгуливание молодого вина», «Муха имени Штиглица», «Следующая остановка — „Пионерская-стрит“». Елена Милина пишет истории, «потому что не может не писать». Состоит в творческом объединении писателей «Писательский паб «Паллада», в поэтическом сообществе «Лаборатория настоящих поэтов имени Решетова», студент студии «СТиХИ». Дипломант Купринского конкурса «Гранатовый браслет» (2022 и 2023). Короткие рассказы вошли в сборники конкурсов Литмаркета. Шортлистер конкурса «Бездушным ход воспрещён» (2025). Цикл стихов о войне по итогам конкурса вошёл в альманах «Матрица мужества» (издательство «Полынья», 2025). Наталья Гунина — автор рассказов и романов. Победитель конкурса «Стражи Легенд» от платформы Литнет с соавторским романом «Шатакараба. Зёрна хаоса (эпическое темное фэнтези)». История и мир, начатые в этом романе, продолжают развиваться. Книги публикуются на нескольких литпорталах, рассказы — в пабликах «Всего лишь писатель» и «Городские сказки», а также на личной странице.