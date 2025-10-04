Одноактная пьеса «Ни с того ни с сего» Натали Саррот в переводе Ирины Кузнецовой впервые была опубликована в России в 2009 году в книге «Антология современной французской драматургии». Текст посвящен отравляющему действию слов и их способности провоцировать конфликты. Саррот исследует, как безобидные с виду фразы могут вызывать ссоры и недопонимание. В пьесе показано, как слова, сказанные «ни с того ни с сего», могут запускать цепь негативных событий и конфликтов между персонажами. Действующие лица пьесы не имеют имён и обозначены лишь номером и полом. Обезличенность персонажей лишь первый знак «судебного» или «кафкианского» слоя текста. Сама Саррот называла этот приём «тропизмом». Важную роль в спектакле играют звуковые феномены. Они соединены с напряжённым разговором, который происходит между главными героями, а порой проходят контрапунктом, параллельной линией их речам. Создатели проекта перенесли действие пьесы в музыкальную студию, где работает один из героев, здесь каждый из четырёх персонажей представлен музыкальным инструментом, на котором он играет, и инсталлирован в музыкальную ткань спектакля своим собственным уникальным звучанием. Участники проекта: Режиссер: Антон Касимов Актеры: Антон Касимов (живой звук, гитара), Константин Итунин (живой звук, бас), Олег Ягодин (запись), Ирина Плесняева (запись).