ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

Предновогодние уралоидские чтения

мы тут
улица Малышева, 35

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Братцы-зайцы! Мичманы и не мичманы! Нижеподписавшиеся: Последний Ужин, Полина Шпана В преддверии нового года организуют поэтический вечер. Приветствуются как читающие, так и слушающие. Имеющий рот да исполнит, имеющий уши да услышит. Зарядишься атмосферой новогоднего чуда, ведь по сути само это событие для организаторов — новогоднее чудо. От идеи, выдуманной забавы ради до полноценной организации — посмотришь, на что тут все горазды! Запись будет проводиться здесь в личных сообщениях в тг. Для запоздавших по возможности будет организован открытый микрофон. Вход — donation донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Концерт памяти Егора Летова
Концерт памяти Егора Летова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста