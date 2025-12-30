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Предновогодние уралоидские чтения
улица Малышева, 35
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Бесплатно
Возраст 18+
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Про событие
Братцы-зайцы! Мичманы и не мичманы! Нижеподписавшиеся: Последний Ужин, Полина Шпана В преддверии нового года организуют поэтический вечер. Приветствуются как читающие, так и слушающие. Имеющий рот да исполнит, имеющий уши да услышит. Зарядишься атмосферой новогоднего чуда, ведь по сути само это событие для организаторов — новогоднее чудо. От идеи, выдуманной забавы ради до полноценной организации — посмотришь, на что тут все горазды! Запись будет проводиться здесь в личных сообщениях в тг. Для запоздавших по возможности будет организован открытый микрофон. Вход — donation донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
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