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Весеннее настроение: роспись винного бокала

Mirvoir
проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Эстетический арт-вечер . Расцветай вместе с весной, раскрываясь в лучах внимания и признания. Эта связь питает благополучие, дарит тепло отношениям и вдохновляет наслаждаться жизнью. Нежность, во всем её многообразии, рождается в глубине души и является основой внутренней гармонии. MIRVOIR приглашает на вечер, посвященный наслаждению и заботе о себе. Ты поговоришь о том, как расширить понятие чувственности, включив в него нежность и принятие себя, и как сделать это ощущением, наполняющим каждый день. Погрузись в атмосферу роскоши и изысканности, вдохновленную стилем ар-нуво — искусством, превращающим обыденность в волшебство. Наслаждаясь изысканными напитками, ты создашь для себя особенный подарок — распишешь винный бокал витражными красками, наполняя его светом и вдохновением. Запись в тг организатора.

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