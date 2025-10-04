ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Праздничный концерт

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Большой, мерцающий и богатый на сюрпризы праздничный концерт к дню рождения «Самоцвета». По случаю пятилетия бара участники специального концерта объединились в дуэты и трио. Часть из этих коллабораций будет неожиданными, другая заставит трепетать поклонников. Кто с кем выступит расскажут позже, а сейчас знай, что в репертуаре будут и авторские песни в новом прочтении, каверы на праздничные песни и не обойдется без туза в рукаве. Тебя ждут: • Стас Маршаков • Митя Корнев • Аня Воробьева • Alba Warden • POLLYBVI • Макс Юдин • milotawr • sonyaprosti • ANAVARHU • Василий Никулин (Skookiny Deti) • Илья Боровец • Алена Котляревская • Таня Смирнягина • Даня Ворожбит • друнк • jokujoku! • Милана Шилкова Вход свободный.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Металл шоу | Metal Gods Show
Металл шоу | Metal Gods Show

1000₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2600₽

Тролль Гнёт Ель
Тролль Гнёт Ель

1600₽

Концерт рок-группы Rockets
Концерт рок-группы Rockets

от 3700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста