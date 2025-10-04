Большой, мерцающий и богатый на сюрпризы праздничный концерт к дню рождения «Самоцвета». По случаю пятилетия бара участники специального концерта объединились в дуэты и трио. Часть из этих коллабораций будет неожиданными, другая заставит трепетать поклонников. Кто с кем выступит расскажут позже, а сейчас знай, что в репертуаре будут и авторские песни в новом прочтении, каверы на праздничные песни и не обойдется без туза в рукаве. Тебя ждут: • Стас Маршаков • Митя Корнев • Аня Воробьева • Alba Warden • POLLYBVI • Макс Юдин • milotawr • sonyaprosti • ANAVARHU • Василий Никулин (Skookiny Deti) • Илья Боровец • Алена Котляревская • Таня Смирнягина • Даня Ворожбит • друнк • jokujoku! • Милана Шилкова Вход свободный.