Шодхан — это эмоциональный детокс. С годами люди накапливают внутри застывшие чувства, которые тянут силы. Практика Шодхана — это осознанная «чистка», которая помогает бережно выпустить всё накопленное. Как это происходит? Ты проходишь 16 коротких этапов под специальную музыку. Через простые движения и определённый ритм ты последовательно проживаешь спектр эмоций: от тяжёлых (обида, стыд, злость) — к лёгким и светлым (радость, принятие, любовь к себе). Результат — состояние внутренней лёгкости и мощный заряд энергии. Эти яркие и приятные ощущения с лихвой окупают встречу с непростыми переживаниями в процессе. ВАЖНО! Приходи натощак, это необходимо, чтобы не потерять завтрак на практике.