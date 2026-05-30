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Практика «Шодхан»

Встречи
Тургенева 22, каб. 10

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+

Про событие

Шодхан — это эмоциональный детокс. С годами люди накапливают внутри застывшие чувства, которые тянут силы. Практика Шодхана — это осознанная «чистка», которая помогает бережно выпустить всё накопленное. Как это происходит? Ты проходишь 16 коротких этапов под специальную музыку. Через простые движения и определённый ритм ты последовательно проживаешь спектр эмоций: от тяжёлых (обида, стыд, злость) — к лёгким и светлым (радость, принятие, любовь к себе). Результат — состояние внутренней лёгкости и мощный заряд энергии. Эти яркие и приятные ощущения с лихвой окупают встречу с непростыми переживаниями в процессе. ВАЖНО! Приходи натощак, это необходимо, чтобы не потерять завтрак на практике.

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