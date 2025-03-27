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Практическая генеалогия: как и где найти свои корни

Встречи
Ленина 50а, 501

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Здесь ожидает пошаговая инструкция тех, кто хочет ответить на вопросы: «Кто мы? Откуда?» (и, возможно, «Куда мы идем?» бонусом). Разберешься, где искать информацию о своих предках, сколько это стоит, как ее хранить и почему ревизские сказки лучше не читать на ночь. Лекция пригодится любому, кто хочет почувствовать себя настоящим детективом и вырастить свою генеалогическую секвойю. Чай, кофе, плюшки и море новой информации ждут тебя. Ведущая: исследователь, генеолог-любитель Мария Калиненко. Маша десять лет занимается изучением своей семьи, нашла более 300 родственников, самый старший из которых жил при Иване Грозном.  Запись в личные сообщения Софе в тг.

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