Практическая генеалогия: как и где найти свои корни
Ленина 50а, 501
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Необычное
Про событие
Здесь ожидает пошаговая инструкция тех, кто хочет ответить на вопросы: «Кто мы? Откуда?» (и, возможно, «Куда мы идем?» бонусом). Разберешься, где искать информацию о своих предках, сколько это стоит, как ее хранить и почему ревизские сказки лучше не читать на ночь. Лекция пригодится любому, кто хочет почувствовать себя настоящим детективом и вырастить свою генеалогическую секвойю. Чай, кофе, плюшки и море новой информации ждут тебя. Ведущая: исследователь, генеолог-любитель Мария Калиненко. Маша десять лет занимается изучением своей семьи, нашла более 300 родственников, самый старший из которых жил при Иване Грозном. Запись в личные сообщения Софе в тг.
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