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Завтраки

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 14+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Начни свой день со вкусной и полезной пищи. Что тебя ждёт? Расскажут все тонкости готовки сырников и не только; Научишься готовить вкуснейший бенедикт; Под руководством шеф-повара приготовишь блюда; Напитки: чай, кофе, вода; Получишь электронные рецепты приготовленных блюд и отличное настроение. Меню: Яйцо-бенедикт с беконом, голландским соусом и шпинатом; Сырники с карамельным соусом.

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