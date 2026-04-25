Начни свой день со вкусной и полезной пищи. Что тебя ждёт? Расскажут все тонкости готовки сырников и не только; Научишься готовить вкуснейший бенедикт; Под руководством шеф-повара приготовишь блюда; Напитки: чай, кофе, вода; Получишь электронные рецепты приготовленных блюд и отличное настроение. Меню: Яйцо-бенедикт с беконом, голландским соусом и шпинатом; Сырники с карамельным соусом.