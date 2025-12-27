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Powerpoint Party
улица Малышева, 35
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Вечеринки
Про событие
Хоу-хоу-хоу! На горизонте событий намечается вечер самых безумных и смешных презентаций, но без тебя не справиться. Поэтому приходи на предновогоднюю тусовку, где участники: — раскроют темы вселенской важности о которых больше невозможно молчать; — вместе споют новогоднее караоке; — выберут лучшую презентацию и лучший новогодний костюм; — заразятся новогодним настроением. Для участия: 1. выбрать тему презентации, которой ты хочешь поделиться (не бойся дать волю фантазии, но помни: цензуру никто не отменял). 2. написать тему в личные сообщения организатору: https://t.me/luche_zarna 3. сделать презентацию на 5–10 минут 4. прийти 27 декабря в костюме и с отличным настроением. Так же можно поучаствовать в мероприятии в качестве зрителя и погрузиться в мир невероятных идей и концепций. Ждут всех, кто готов жёско прикалываться. Вход — DONATION донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
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