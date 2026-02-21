Два промо-сообщества Екатеринбурга POVOD и STREETZ, близкие по духу и взгляду на музыку, объединяются на совместной вечеринке в «Самоцвете». Связующим интересы обоих команд в области мощной и энергичной музыки стал приглашенный гость диджей и продюсер JENASI. Это артист и продюсер из Минска, чья музыка переплетается между ломаным ритмом, мрачной эстетикой и мелодической глубиной, заряженной мощной энергетикой. Его музыка звучала на танцполах SIGMA (Москва), GESTALT (Минск) и ДИСКО ТЕКА (Минск), выступал в известных клубах Санкт-Петербурга — Blank и Griboedov. Остальные слоты вечеринки за диджей-сетами резидентов группировок, среди которых особое место займет лайв-сет от Sunny G и Troyan. JENASI (BLR) SUNNY G b2b TROYAN (live) ZLATA RZRV 21 OUTSIDE PASHKER b2b DAME PONA Билеты в предпродаже — 600 руб, в день события — 700 руб Вечеринка пройдет на втором этаже бара. Доступ: первый этаж — свободный, второй этаж — по билету.