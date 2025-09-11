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Последнее сентября
Черкасская улица, 12
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от 400₽ до 900₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Меланхоличный гранж, тексты о переосмыслении жизни, новые песни, приглашенные гости и много осенних листьев для этого вечера четверга 11 сентября. Осенний сольный концерт группы Последнее сентября при поддержке проекта Апгрейд.
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