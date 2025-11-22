Это твёрдый мики и мягкий тони, 2 человека из Москвы, района Лефортово, которые делают абстрактно-просветительский андеграунд рэп в лучших традициях. Весь материал этой группы направлен на улучшение качества жизни каждого человека. Большой концерт посвященный дню рождению группы. Все хиты + новые трэки. Категории билетов: — Танцпол (проход на концерт) — VIP (проход на концерт, место за столом на балконе) — Meet&Greet (включает проход на концерт, доступ на автограф-фотосессию с 18:30 до 19:00 и постер в подарок)