Время прекрасного и беспощадного независимого кино! от мытут: «информацию о студии была найдена случайно в закреплённой на доске объявлений в жизньмарте записке, и это чудесно, как мы любим, приходи обязательно!» Студия Молскрин из Нижнего Тагила и уже как 3 года создаёт свои любительские проекты. Сначала их было двое, но с каждым годом, с каждым новым этапом, они расширялись. И вот ребята приглашают тебя на свой первый показ, чтобы посмотреть фильмы, подискутировать и хорошо провести время. Вход — донат.