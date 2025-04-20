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Показ короткометражек студии Молскрин

мы тут
улица Малышева, 35, домофон 1, вход со двора

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Кино

Про событие

Время прекрасного и беспощадного независимого кино! от мытут: «информацию о студии была найдена случайно в закреплённой на доске объявлений в жизньмарте записке, и это чудесно, как мы любим, приходи обязательно!» Студия Молскрин из Нижнего Тагила и уже как 3 года создаёт свои любительские проекты. Сначала их было двое, но с каждым годом, с каждым новым этапом, они расширялись. И вот ребята приглашают тебя на свой первый показ, чтобы посмотреть фильмы, подискутировать и хорошо провести время. Вход — донат.

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