Мастер-класс по написанию стихотворений. Мастер-класс подходит для незрячих и слабовидящих посетителей. Люди привыкли считать, что литературное творчество — удел избранных, гениев и талантов. Но что, если не заботиться о результате, а просто позволить себе творить? Тогда творчество превращается в истинное удовольствие, игру и целительную практику. В ходе встречи участники познакомятся с творчеством японской придворной дамы и легендарного валлийского барда и попробуют создать собственные маленькие тексты о том, что для них важно и ценно. Также участники обратяться к методу создания коротких нерифмованных стихотворений и поработают с волнующими их темами и чувствами. Встреча подойдёт всем, кто любит тексты, ищет вдохновение, хочет немного замедлиться и открыть для себя новые способы творческого самовыражения. Встречу проведёт Татьяна Зюликова — практикующий психоаналитик и переводчик. Проводит инклюзивные арт-терапевтические практики, на которых люди с разными возможностями могут проявлять и исследовать себя через творчество. Стоимость льготного билета — 300 рублей. Льготный билет приобретается только в кассах Ельцин Центра. Для покупки льготного билета необходимо иметь при себе справку МСЭ, а также обязательно зарегистрироваться по тел. +7 (909) 005–53–35. Сбор группы в фойе музея.