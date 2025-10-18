После того как Татлин поразил мир своей Башней, стало ясно: будущее за конструкцией, а не украшательством. И поэты-конструктивисты бросили вызов самой природе стиха. Они объявили, что поэзия должна быть не менее функциональной, чем станок или дом-коммуна, и начали собирать стихи из «звуковых деталей» и «идейных узлов». Приходи на лекцию-исследование, после которой ты по-новому взглянешь на поэзию. А главное — тебя ждёт практика: все станут поэтическими инженерами и на практике применим принципы конструктивизма 1920-х. В программе: 16:00 – 17:20 | Лекция-исследование: Поэзия как точная наука. Разберёшь по винтикам интересный литературный проект эпохи авангарда — Литературный Центр Конструктивистов. 17:20 – 18:00 | Авангардная поэзо-мастерская: собери свою стихо-конструкцию. Здесь теория станет практикой. Под руководством Марии участники превратяться в современных конструктивистов. Конструируешь стих: используя готовые «детали» — слова, строки, газетные вырезки — каждый соберёт свою уникальную «стихоконструкцию». Ты вставишь новые слова в готовые поэтические (каркасы), следуя принципу «локализации приёма». Создашь визуал: участники пойдут дальше поэтов 1920-х и оформят свои тексты в технике коллажа. Ты создашь не просто стих, а цельное художественное произведение, где текст и визуал будут работать как единый механизм. Всё необходимое предоставят. Никакого опыта в поэзии или искусстве не требуется — только готовность мыслить как поэтический инженер и творец. Ведущая лекции-исследования: Мария Граматчикова — кандидат филологических наук, старший преподаватель УрФУ, автор популярного телеграм-канала «Лошадь Волошина». Тот самый гид, который может разобрать стих на атомы и показать, как работает его механизм. Вход свободный, по регистрации.