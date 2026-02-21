Поэтический клуб: Геннадий Айги
улица Малышева, 35
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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Про событие
«Поэзия, на мой взгляд, может делать единственное: сохранять человеческое тепло под холодным земным небом». В этот день пройдет 20 лет со смерти Геннадия Айги — поэта, для которого стихи были преодолением сложности мира и утверждением его ясности, света и чистоты. В пространстве ждут всех, кто хочет обсудить его творчество или познакомиться с ним и вместе заполнить пространство полянами тепла. На встрече будет: — мини-лекция о биографии и поэтике Айги; — свободное обсуждение его творчества; — чтение стихов — приноси тексты, которые тебя особенно впечатлили, или приходи просто послушать. Вход — donation донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
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