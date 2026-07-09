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  1. Екатеринбург
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Поэтическая встреча

мы тут
улица Малышева, 35

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Встреча в формате литературного клуба Сначала посвятишь время любимым и родным поэтам. Чтение и обсуждение чужого текста остаются главным инструментом автора. Не случайно арабские поэты начинали свой путь с заучивания нескольких тысяч бейтов: эта практика формировала слух, память и чувство языка. Для чтения возьми с собой книгу любимого автора (подборка — 5 минут). Во второй половине познакомишься с уральской поэзией. Обсудишь региональную традицию, её интонации, голоса и главные темы. Отдельно коснёшься мифов, которые создавались вокруг местных литературных сообществ. Вход свободный, пожертвование пространству приветствуется. донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )

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