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«Подземелья и Драконы»: Вампирская крипта

Hobby Games, проспект Космонавтов 52

Начало:

Завершение:

950₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Дважды проклятый Леандро — сначала вампиризмом, а затем безобразностью — вынужден скрываться от своих древних врагов и ещё более древнего солнечного света. Долгое время он скитался по глухим лесам и сырым пещерам, пока не обнаружил заброшенный летающий замок, разваливающийся на части точно так же, как некогда развалилась его собственная жизнь. В замковой крипте он обрёл свой покой, насколько это вообще возможно в посмертии, и теперь покидает эти стены, лишь чтобы найти новых жертв и хотя бы на время заглушить свой вечный голод.

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