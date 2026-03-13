Одно дело — остров, населённый монстрами, и совсем другое — остров, населённый монстрами и самой матерью монстров. Ужасающая Ехидна, когда-то породившая всевозможных химер, гидр и церберов, заняла давно покинутый всеми архипелаг и устроила своё логово у корней некогда священного древа. Как знать, возможно, победа над ней предотвратит появление новых чудовищ, но для выполнения задуманного сначала придётся преодолеть смертоносные топи.