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«Подземелья и Драконы»: остров Ехидны

Hobby Games, проспект Космонавтов 52

Начало:

Завершение:

950₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Одно дело — остров, населённый монстрами, и совсем другое — остров, населённый монстрами и самой матерью монстров. Ужасающая Ехидна, когда-то породившая всевозможных химер, гидр и церберов, заняла давно покинутый всеми архипелаг и устроила своё логово у корней некогда священного древа. Как знать, возможно, победа над ней предотвратит появление новых чудовищ, но для выполнения задуманного сначала придётся преодолеть смертоносные топи.

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