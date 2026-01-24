Podfartilo, Глеб Галас, DJ Tinder, Serejz
улица Малышева, 29А
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Будничная тропинка ведет через снежные рощи, офисные дебри, цифровые таблички, не просмотренные уведомления, тень январского блюза к покровителям пестрых коллекций музыки. — Podfartilo — Глеб Галас — DJ Tinder — Serejz Вход свободный.
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