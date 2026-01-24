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Podfartilo, Глеб Галас, DJ Tinder, Serejz

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Будничная тропинка ведет через снежные рощи, офисные дебри, цифровые таблички, не просмотренные уведомления, тень январского блюза к покровителям пестрых коллекций музыки. — Podfartilo — Глеб Галас — DJ Tinder — Serejz Вход свободный.

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