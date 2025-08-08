Речь в романе ведётся от лица молодой сознательной девушки, постепенно проваливающейся в депрессию. Морально сложное, но быстрое чтение романа открывает глаза на очень личные и общественные проблемы середины прошлого века. С некоторыми из них женщинам приходится справляться до сих пор. Еще эта книга — очень красива и даже поэтична, она сконцентрировала в себе все лучшее от американского стиля той эпохи. 8 августа обсудишь «Под стеклянным колпаком» с разных сторон вместе с Екатериной Овчинниковой — поэтом, магистром филологии и руководителем творческой платформы ВЫСЬ.