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«Под стеклянным колпаком»: боль женщины и боль человечества

Буквально
проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+

Про событие

Речь в романе ведётся от лица молодой сознательной девушки, постепенно проваливающейся в депрессию. Морально сложное, но быстрое чтение романа открывает глаза на очень личные и общественные проблемы середины прошлого века. С некоторыми из них женщинам приходится справляться до сих пор. Еще эта книга — очень красива и даже поэтична, она сконцентрировала в себе все лучшее от американского стиля той эпохи. 8 августа обсудишь «Под стеклянным колпаком» с разных сторон вместе с Екатериной Овчинниковой — поэтом, магистром филологии и руководителем творческой платформы ВЫСЬ.

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