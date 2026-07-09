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Почему Tи-Рекс— рок-звезда палеонтологии

Гастромолл «Главный», улица Боевых Дружин, 20

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Тирекс — не просто самый узнаваемый динозавр. Это феномен: от музейных залов до поп-культуры он прошёл путь, которому позавидует любая рок-группа. Антон Кисагулов из Института экологии растений и животных расскажет, как хищник мелового периода захватил массовое воображение и почему люди до сих пор не могут от него оторваться. Бесплатно, по регистрации.

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