Почему Tи-Рекс— рок-звезда палеонтологии
Гастромолл «Главный», улица Боевых Дружин, 20
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Про событие
Тирекс — не просто самый узнаваемый динозавр. Это феномен: от музейных залов до поп-культуры он прошёл путь, которому позавидует любая рок-группа. Антон Кисагулов из Института экологии растений и животных расскажет, как хищник мелового периода захватил массовое воображение и почему люди до сих пор не могут от него оторваться. Бесплатно, по регистрации.
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