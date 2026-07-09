Тирекс — не просто самый узнаваемый динозавр. Это феномен: от музейных залов до поп-культуры он прошёл путь, которому позавидует любая рок-группа. Антон Кисагулов из Института экологии растений и животных расскажет, как хищник мелового периода захватил массовое воображение и почему люди до сих пор не могут от него оторваться. Бесплатно, по регистрации.