Почему ДнД переживает новый бум
Гастромолл «Главный», улица Боевых Дружин, 20
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Игры
Про событие
Казалось, настольные ролёвки остались где-то в восьмидесятых. Но нет: ДнД снова везде — в кино, в играх, в субкультуре. Марина Коверзнева из клуба «Кровь и кости» объяснит, почему люди опять собираются за столом с двадцатигранником, как ролёвки стали способом социализации и зачем туда идти, даже если ты никогда не играл. Бесплатно, по регистрации.
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