Казалось, настольные ролёвки остались где-то в восьмидесятых. Но нет: ДнД снова везде — в кино, в играх, в субкультуре. Марина Коверзнева из клуба «Кровь и кости» объяснит, почему люди опять собираются за столом с двадцатигранником, как ролёвки стали способом социализации и зачем туда идти, даже если ты никогда не играл. Бесплатно, по регистрации.