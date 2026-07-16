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Почему ДнД переживает новый бум

Гастромолл «Главный», улица Боевых Дружин, 20

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Игры

Про событие

Казалось, настольные ролёвки остались где-то в восьмидесятых. Но нет: ДнД снова везде — в кино, в играх, в субкультуре. Марина Коверзнева из клуба «Кровь и кости» объяснит, почему люди опять собираются за столом с двадцатигранником, как ролёвки стали способом социализации и зачем туда идти, даже если ты никогда не играл. Бесплатно, по регистрации.

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