«Я не верю, что это мой город!» — слова одной экскурсантки. На экскурсии ты увидишь невероятной красоты дворы 50-х годов, прикоснёшься к тайне удивительных домов, узнаешь почему у крестьянина дом шикарнее, чем у купца. А также узнаешь: — Как звучит слово «семья» на 52 языках. — Кто был первым уличным художником и посмотришь его картины. — И что скрывается за площадью 1905 года? Приятный бонус. Посмотришь на Екатеринбург с высоты. Спойлер: не с Высоцкого. Идёшь смотреть другой Екатеринбург? Экскурсия закончится Хохрякова, 1 Экскурсия проходит каждое воскресенье.