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По дворам Екатеринбурга

Встреча около магазина Монетка, улица Попова, 21

Начало:

Завершение:

от 650₽ до 800₽
Возраст 12+

Про событие

«Я не верю, что это мой город!» — слова одной экскурсантки. На экскурсии ты увидишь невероятной красоты дворы 50-х годов, прикоснёшься к тайне удивительных домов, узнаешь почему у крестьянина дом шикарнее, чем у купца. А также узнаешь: — Как звучит слово «семья» на 52 языках. — Кто был первым уличным художником и посмотришь его картины. — И что скрывается за площадью 1905 года? Приятный бонус. Посмотришь на Екатеринбург с высоты. Спойлер: не с Высоцкого. Идёшь смотреть другой Екатеринбург? Экскурсия закончится Хохрякова, 1 Экскурсия проходит каждое воскресенье.

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