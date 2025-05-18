Ослепительно яркая вспышка современной рэп-индустрии. В своём творчестве Юра оборачивает личную философию в умный многоуровневый саунд так, что очертания знакомых вещей и явлений мгновенно расплываются в тумане его гипнотических мелодий. От мрачных петербургских подворотен до ярких китайских карнавалов — во вселенной этих песен найдётся место каждому. Юра playingtheangel в концертном туре «Мир разобьёт тебе сердце» с презентацией новых песен и исполнением лучших хитов.