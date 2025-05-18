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Playingtheangel

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

от 1900₽ до 3900₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Ослепительно яркая вспышка современной рэп-индустрии. В своём творчестве Юра оборачивает личную философию в умный многоуровневый саунд так, что очертания знакомых вещей и явлений мгновенно расплываются в тумане его гипнотических мелодий. От мрачных петербургских подворотен до ярких китайских карнавалов — во вселенной этих песен найдётся место каждому. Юра playingtheangel в концертном туре «Мир разобьёт тебе сердце» с презентацией новых песен и исполнением лучших хитов.

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