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Play So Hot

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

550₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночь абсолютного отрыва. Будет стёрта граница между артистом и толпой, ведь прямо в сердце танцпола тебя ждёт уникальная сцена 360°, чтобы ты чувствовал каждый бит и каждое движение артистов со всех сторон! За пультом: BUZSQUEZ, ROSSE., //ALPHA.

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