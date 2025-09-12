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Про событие
Ночь абсолютного отрыва. Будет стёрта граница между артистом и толпой, ведь прямо в сердце танцпола тебя ждёт уникальная сцена 360°, чтобы ты чувствовал каждый бит и каждое движение артистов со всех сторон! За пультом: BUZSQUEZ, ROSSE., //ALPHA.
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