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Пластилин

Центр Современной Драматургии
улица Малышева, 145АФ

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Спектакль-читка. История самого обычного мальчика Максима. История самого обычного провинциального города. История самой обычной беспросветной жизни. Гиперреализм драматурга Василия Сигарева словно пытается встряхнуть читателя, развернуть его на 180 градусов и показать то, на что люди так упорно закрывают глаза. Этим спектаклем театр МО попробует передать своё отношение к происходящему на страницах пьесы. И спросить каждого из зрителей: «А что по этому поводу думаешь ты?»

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