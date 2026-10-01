Спектакль-читка. История самого обычного мальчика Максима. История самого обычного провинциального города. История самой обычной беспросветной жизни. Гиперреализм драматурга Василия Сигарева словно пытается встряхнуть читателя, развернуть его на 180 градусов и показать то, на что люди так упорно закрывают глаза. Этим спектаклем театр МО попробует передать своё отношение к происходящему на страницах пьесы. И спросить каждого из зрителей: «А что по этому поводу думаешь ты?»