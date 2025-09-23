Пластический спектакль. Пушкинская мистическая повесть в версии режиссёра Сергея Землянского звучит без слов — в танце. Молодой военный инженер Германн с «профилем Наполеона и душой Мефистофеля» случайно узнает от своего друга Томского, что его бабушке, старой графине, известен секрет трёх карт, способных принести выигрыш. С тех пор тайна графини, открытая той много лет назад в Париже таинственным Сен-Жерменом, не отпускает Германна. Он готов на всё, чтобы узнать три заветных карты и круто изменить свою незавидную судьбу.