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Пиковая дама

ТЮЗ, Карла Либкнехта, 48

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1000₽
Возраст 14+
Спектакли

Про событие

Пластический спектакль. Пушкинская мистическая повесть в версии режиссёра Сергея Землянского звучит без слов — в танце. Молодой военный инженер Германн с «профилем Наполеона и душой Мефистофеля» случайно узнает от своего друга Томского, что его бабушке, старой графине, известен секрет трёх карт, способных принести выигрыш. С тех пор тайна графини, открытая той много лет назад в Париже таинственным Сен-Жерменом, не отпускает Германна. Он готов на всё, чтобы узнать три заветных карты и круто изменить свою незавидную судьбу.

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