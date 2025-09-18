Как первые «движущиеся картинки» шагнули в цифровой мир и интернет? Алиса Кузьмина расскажет, как случайные открытия, вера в будущее и переработки превратили рискованные проекты в легенду, а Pixar в студию, которая изменила представления о мультфильмах. Разберёшься: — Как рождение интернета и первые IPO сделали одних миллионерами, а других оставили ни с чем. — Почему мозговой штурм иногда важнее логики. — Как «матерный эхолокатор» и другие странные идеи запускали самые смелые инновации. Запись в тг через бот.