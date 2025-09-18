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Pixar: как бунтари, учёные и Стив Джобс переизобрели анимацию

Салют
улица Толмачёва, 17

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+

Про событие

Как первые «движущиеся картинки» шагнули в цифровой мир и интернет? Алиса Кузьмина расскажет, как случайные открытия, вера в будущее и переработки превратили рискованные проекты в легенду, а Pixar в студию, которая изменила представления о мультфильмах. Разберёшься: — Как рождение интернета и первые IPO сделали одних миллионерами, а других оставили ни с чем. — Почему мозговой штурм иногда важнее логики. — Как «матерный эхолокатор» и другие странные идеи запускали самые смелые инновации. Запись в тг через бот.

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