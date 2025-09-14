ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Письменные Практики: Рецепты хорошего отдыха

Встречи
Тургенева 22-215, ламповый зал

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+

Про событие

И вот настала пора, когда сезон отпусков остаётся позади, и начинается активный и беспощадный период работы. Страшно? Вовсе нет. Если уметь правильно отдыхать. Отдыхать можно по-разному: ментально, эмоционально, физически. Поэтому будешь создавать целую картотеку своего качественного отдыха на разные периоды по продолжительности. Расслабить тело или ум? В компании или в одиночестве? В центре города или от всех подальше? Определишься и всё запишешь. Важно! Будешь писать только для себя. На встрече участники по желанию могут поделиться впечатлениями о практиках.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Концерт памяти Егора Летова
Концерт памяти Егора Летова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста