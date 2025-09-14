И вот настала пора, когда сезон отпусков остаётся позади, и начинается активный и беспощадный период работы. Страшно? Вовсе нет. Если уметь правильно отдыхать. Отдыхать можно по-разному: ментально, эмоционально, физически. Поэтому будешь создавать целую картотеку своего качественного отдыха на разные периоды по продолжительности. Расслабить тело или ум? В компании или в одиночестве? В центре города или от всех подальше? Определишься и всё запишешь. Важно! Будешь писать только для себя. На встрече участники по желанию могут поделиться впечатлениями о практиках.