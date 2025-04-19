Четверть года осталась позади, а это значит, что пришла пора подвести первые итоги, принять успехи и неудачи, скорректировать планы на будущее. Канвой мероприятия будет насущная для многих тема планирования, в которую погрузишься с помощью применения письменных практик. В рамках встречи будешь работать с глагольной темой: итог-план-действие-итог. Научишься фиксировать достижения, быть гибкими в корректировке планов и превращать желания в четкий алгоритм на бумаге и в своей голове. Эта практика для тех, кто хочет навести порядок в мыслях и создать для себя выверенный маршрут на оставшуюся часть года. В качестве инструментов будешь использовать ручки, карандаши, бумагу, техники письменных практик для усмирения хаоса у своей голове. Запись в личные сообщения группы в ВК.