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Письменные практики: Планирование

Встречи
Офис 10, улица Тургенева, 22

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+

Про событие

Четверть года осталась позади, а это значит, что пришла пора подвести первые итоги, принять успехи и неудачи, скорректировать планы на будущее. Канвой мероприятия будет насущная для многих тема планирования, в которую погрузишься с помощью применения письменных практик. В рамках встречи будешь работать с глагольной темой: итог-план-действие-итог. Научишься фиксировать достижения, быть гибкими в корректировке планов и превращать желания в четкий алгоритм на бумаге и в своей голове. Эта практика для тех, кто хочет навести порядок в мыслях и создать для себя выверенный маршрут на оставшуюся часть года. В качестве инструментов будешь использовать ручки, карандаши, бумагу, техники письменных практик для усмирения хаоса у своей голове. Запись в личные сообщения группы в ВК.

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