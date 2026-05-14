Есть в старых открытка особое очарование. Пожелтевшая бумага и изящные буквы. И время, когда отправлять письма было особым ритуалом. Приходи на вечер истории и красоты. Акт 1. Лекция о том как рождалось «открытое письмо». Поговоришь о том, как открытки изменили стиль общения и чего опасалось старшее поколение. Спойлер: переживали они, что молодежь разучится писать и будет пересылать друг другу открытки с котиками. Акт 2. Мастер-класс по каллиграфии. Будешь макать перо в чернила и выводить кружево слов. Ты напишешь небольшую фразу на открытке, чтобы послать подруге или маме. А может быть оставишь себе. Встреча для всех, кто любит эстетику прошлого, кто устал от цифрового мира и хочет замедлиться, прикоснуться к дивному миру каллиграфии. И, конечно, послушать как поскрипывает перо, касаясь бумаги. Бонус: открытки можно оставить организаторам с пометкой адреса получателя и они отправят их по почте в конверте, всё как полагается.