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Пирожное «Картошка»

Встречи
Тургенева, 22, Офис 10

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Есть вкусы, которые моментально возвращают в детство. Шоколадное пирожное «картошка» как раз из таких. Та самая, которую резали кружочками, ели на кухне, брали к чаю и ждали с особым нетерпением. На этом мастер-классе будешь готовить знакомое лакомство, но в современном прочтении. Это встреча про ностальгию без грусти, про удовольствие, тепло и радость узнавания. Процесс простой и уютный: готовишь, разговариваешь, вспоминаешь свои «вкусные» истории и просто хорошо проводишь время. В итоге у тебя получится десерт, который приятно есть самим, угощать близких и можно даже подарить. Подойдёт тем, кто любит атмосферу, ценит простые радости и хочет ненадолго вернуться в то самое ощущение «как раньше», но уже по-новому.

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