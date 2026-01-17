Есть вкусы, которые моментально возвращают в детство. Шоколадное пирожное «картошка» как раз из таких. Та самая, которую резали кружочками, ели на кухне, брали к чаю и ждали с особым нетерпением. На этом мастер-классе будешь готовить знакомое лакомство, но в современном прочтении. Это встреча про ностальгию без грусти, про удовольствие, тепло и радость узнавания. Процесс простой и уютный: готовишь, разговариваешь, вспоминаешь свои «вкусные» истории и просто хорошо проводишь время. В итоге у тебя получится десерт, который приятно есть самим, угощать близких и можно даже подарить. Подойдёт тем, кто любит атмосферу, ценит простые радости и хочет ненадолго вернуться в то самое ощущение «как раньше», но уже по-новому.