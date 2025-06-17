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Пикассо: Искатель формы. Эволюция стиля от первых шагов до кубизма

Био Шмио, улица Малышева, 61

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Что скрывается за знаменитыми «кубиками» Пикассо? Был ли он гением или шарлатаном, умело продававшим свои работы? Закроешь эти и многие другие вопросы на лекции, где проследишь путь художника, которого либо боготворят, либо ненавидят, но мало кто остается равнодушным. *Начнёшь разговор с ученических работ, мастерством которых ты будешь удивлён; *Погрузишься в «голубой» и «розовый» периоды (да, Пикассо это еще про красоту, меланхолию, нищету, цирк); *Рассмотришь, как повлияла африканская скульптура на эксперименты с формой; *Разберёшься в кубизме: что на самом деле хотел сказать Пикассо, разрушая привычное изображение мира; *А также обсудишь ключевые принципы кубизма и его влияние на дальнейшее развитие искусства. И вуаля, пазл из «кубизма» сложится! Запись через телеграм-бот.

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