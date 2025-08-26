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Петь, Петь!

Центр города
Сити Центр, коворкинг, 3 этаж, проспект Ленина, 50, 3 этаж

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Катя и Коля вновь зовут всех желающих на вечер совместного пения. Неважно, умеешь ли ты читать ноты или никогда не занимался музыкой — здесь каждый может попробовать себя в пении. На встрече разогреешь голос, споёшь простые мелодии и попробуешь многоголосие. Катя — певица и исполнительница современной (и не только) музыки, а Коля — художник и исследователь, который обожает делиться историями и находками из музыкального мира. Вместе они помогут тебе почувствовать радость от совместного звучания. Важный момент: в связи с компактностью пространства, количество мест ограничено. Если ты планируешь прийти — напиши Коле (https://t.me/trasharoundthecorner) или Кате (https://t.me/katerinakznc)

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