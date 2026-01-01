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Вечеринки
Про событие
Двери бара открываются с 17:00, чтобы встретить тебя поздравлениями и снимающими похмелье коктейлями. С 22:00 на музыкальном этаже отправишься в авантюры вместе с рыцарями хаус-ритмов КМК, Stone Deo и праздничного тандема DJ Tinder и Славы Душина. Вход свободный.
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