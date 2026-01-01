ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Первая вечеринка года

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Двери бара открываются с 17:00, чтобы встретить тебя поздравлениями и снимающими похмелье коктейлями. С 22:00 на музыкальном этаже отправишься в авантюры вместе с рыцарями хаус-ритмов КМК, Stone Deo и праздничного тандема DJ Tinder и Славы Душина. Вход свободный.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста