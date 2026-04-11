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Пермгорпанк Фест

Нирвана
улица Шевченко, 9

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Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Твой фестиваль другой музыки. На одной сцене традиционно соберётся отличный состав разножанровых коллективов из Перми, Екатеринбурга, Челябинска и Кирова, объединённых под одной крышей пермского независимого панк рок лейбла Permcitypunk Records и их друзей. На сцену выйдут: — Сделка с Совестью (хардкорный панк / Пермь) — Когорта (витязь рок / Пермь) — Warhead (дэт метал / Добрянка) — Kennedy's Killers (гот рок / Екатеринбург) — Hellpit (хардкор / Екатеринбург) — Black Soul Invader (блэк дэт метал / Челябинск) — Grimed (хардкор / Челябинск) — FatalYear (панк рок / Киров)

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