Твой фестиваль другой музыки. На одной сцене традиционно соберётся отличный состав разножанровых коллективов из Перми, Екатеринбурга, Челябинска и Кирова, объединённых под одной крышей пермского независимого панк рок лейбла Permcitypunk Records и их друзей. На сцену выйдут: — Сделка с Совестью (хардкорный панк / Пермь) — Когорта (витязь рок / Пермь) — Warhead (дэт метал / Добрянка) — Kennedy's Killers (гот рок / Екатеринбург) — Hellpit (хардкор / Екатеринбург) — Black Soul Invader (блэк дэт метал / Челябинск) — Grimed (хардкор / Челябинск) — FatalYear (панк рок / Киров)